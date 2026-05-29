El Gobierno aprobó un subsidio temporal dirigido a transportistas interprovinciales y de carga pesada, como respuesta al incremento del precio de los combustibles que viene afectando los costos operativos del sector a nivel nacional.

La medida establece un apoyo económico de S/ 4 por galón de diésel B5 y B20 durante un periodo de dos meses.

De acuerdo con el Ejecutivo, el subsidio beneficiará a empresas y operadores de transporte formal en Lima, Callao y distintas regiones del país, siempre que cuenten con autorizaciones y habilitaciones vehiculares vigentes emitidas por las autoridades competentes.

PARO

Sin embargo, el anuncio ha generado cuestionamientos desde el propio sector transporte, especialmente en el ámbito urbano de Lima y Callao, que sostiene que no ha sido incluido dentro del alcance del decreto o que aún no se ha publicado una norma específica para ese rubro.

“Como bien dice la norma, en el punto 2.2.2., nosotros estamos excluidos de recibir el subsidio, porque a nosotros se nos debería subsidiar por kilómetro recorrido. Sin embargo, no ha salido este decreto de urgencia”, señaló el presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano, Héctor Vargas y anunció que ellos seguirán en “pie de lucha”, es decir, acatarán el paro anunciado para este 2 de junio.

Vargas insistió en que el conflicto trasciende la cuestión del combustible y responde a una problemática estructural: la inseguridad y la presencia de sicariato han generado una escasez de conductores, lo que ha afectado la operatividad del sector.

Desde el gremio de transporte de carga, también anuncia apoyo a sus colegas en Lima.

Beneficio

Los transportistas deberán contar con autorización y habilitación vehicular vigente otorgada por el MTC y tener RUC activo.