En una ceremonia especial realizada en el Coliseo Miguel Gerónimo Seminario y Jaime, se dio inicio a los Juegos Binacio​​nales de Perú y Ecuador en las disciplinas de Básquet y Fútbol, organizado por el Convenio Cultural Deportivo Educativo Nacional e Internacional (CCDENI).

Ayer y hoy se juega la primera fase y luego en Ecuador las revanchas, que será clasificatorio para el Campeonato Sudamericano a desarrollarse el próximo año en Argentina.

Se contó con la presencia del director del IPD Piura, Percy Quilcate, el presidente del CCDENI Sudamericano, Lic. Julio Muñoz (Ecuador), Ricardo Montejo Castro, presidente del CCDENI Perú, el alcalde castellano Walther Guerrero, Carlos Vargas Saavedra y el reconocido deportista Javier Atoche, quien fue homenajeado.

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PRIMEROS TOPES

En la disciplina de básquet femenino, la selección piurana doblegó a su similar de Ecuador por 43-28, mientras en varones, los peruanos le dieron una canasteada de 102-8 a la representación ecuatoriana.

Hoy, en el Coliseo Seminario y Jaime se juegan los partidos de vuelta tanto en básquet Sub 17 (femenino y varones), como fútbol, en el Estadio Manco Inca, donde por la U15, jugarán la Academia Piura Juniors Vs. Selección CCDENI Guayaquil, mientras en la U17, la Academia San Antonio (Perú) contra la selección CCDENI Guayaquil (Ecuador).

Según indicó Ricardo Montejo, se jugarán dos topes (ida y vuelta) y según los resultados, tanto la diferencia de puntos y goles serán importantes, para ir con mejor chance a Ecuador por la revancha, que será clasificatorio para la Copa Sudamericana a jugarse en el país de Argentina el próximo año.

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OPORTUNIDADES

“ Los chicos de ambos países tienen la oportunidad de mostrar sus dotes tanto en las disciplinas del básquetbol como el fútbol, con la esperanza puesta en ganar y estar presente en el Sudamericano en Argentina. Agradezco a todos el apoyo brindado para que este justa deportiva binacional salga de los mejor”, señaló el piurano Ricardo Montejo, presidente de CCDENI Perú.

Asimismo, tuvo palabras de elogio para el director del IPD, Percy Quilcate, quien apoyó con el coliseo para los partidos de básquet, así como al alcalde castellano, por las instalaciones del Estadio Manco Inca y a Carlos Vargas Saavedra, quien representó a los padres de familia..