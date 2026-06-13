En un ambiente de profunda fe y gratitud, la comunidad católica participó en la Santa Eucaristía de Acción de Gracias por el octavo aniversario de ordenación sacerdotal del padre Samuel David Miranda Atoche.

Durante la celebración, los fieles elevaron oraciones para que la Santísima Virgen del Carmen continúe derramando abundantes bendiciones sobre su ministerio sacerdotal, fortaleciendo su vocación y servicio pastoral en favor de la Iglesia.

Reflexión y enseñanza

Actualmente, el padre Samuel se desempeña como párroco de la Parroquia San Andrés Apóstol, en el distrito de San Andrés (Pisco), donde viene impulsando una intensa labor pastoral orientada a fortalecer la fe y recuperar las tradiciones católicas que forman parte de la identidad histórica y cultural de este pueblo pesquero. Su trabajo ha permitido revitalizar diversas celebraciones religiosas y fomentar una mayor participación de la comunidad en la vida parroquial.

Además de su labor en la parroquia, el sacerdote es ampliamente conocido en las redes sociales como el “Padre TikTok”, plataforma desde la cual comparte mensajes de reflexión, enseñanza y evangelización dirigidos especialmente a los jóvenes.

Al cumplirse este importante aniversario sacerdotal, la comunidad expresó su reconocimiento y gratitud por su entrega al servicio de Dios y de los fieles, deseándole muchos años más de fructífero ministerio. ¡Feliz aniversario sacerdotal, Padre Samuel!.

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