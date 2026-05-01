A puertas de iniciarse el campeonato “Creciendo con el fútbol 2026”, torneo en que no sólo se forman buenos talentos, sino también buenas personas, ya que detrás de cada niño hay un sueño, y detrás de cada sueño, una familia que los impulsa.

Las inscripciones ya están abiertas en las diversas categorías formativas del 29 de abril al 8 de mayo y al día siguiente se desarrollará una reunión de delegados.

Del 11 al 20 de mayo, habrá registro de jugadores y documentación del club en la sede de la Liga Distrital de Fútbol de Piura (Céntrica Torre 3-101, residencial Piura), con Lourdes Carreño (secretaria técnica de la LDFP).

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INAUGURACIÓN

El inicio del torneo está previsto para el sábado 26 de mayo, donde participarán las categorías Sub 6 (2020-2021 fútbol 5); Sub 8 (2018-2020-fútbol 7); Sub 10 (2016-2018-fútbol 7) y Sub 12 (2014-2019-Fútbol 9).

Este evento deportivo es organizado por la Liga Distrital de Fútbol de Piura, un torneo anual que une pasión, disciplina y futuro y donde diversos clubes ya entrenan pensando en este campeonato que se realiza a nivel nacional.