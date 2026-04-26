En ocho escenarios deportivos de la región, hoy se juega la primera fecha de la etapa provincial de la Copa Perú de la Liga de Fútbol de Piura que está dividida en 5 grupos de 6 equipos cada uno.

En el Estadio Manco Inca de Castilla, a partir de las 10:00 a.m., debutarán los campeones de Piura: el Club San Miguel contra Deportivo Túpac Amaru (26 de octubre); luego el campeón San Antonio lo hará contra Deportivo Suipira (Las Lomas); Piura Juniors define con Porvenir Huáscar de Castilla.

En el estelar, Defensor Túpac Amaru rivalizará contra Nuevo Santa Rosa de Cura Mori.

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OTROS PARTIDOS

En el Estadio Municipal de Las Lomas habrá un doblete a partir de la 1:00 p.m. donde Defensor Miraflores (Las Lomas) enfrenta a Racing Club (Tambogrande) y luego el local Joel Merino disputará contra Defensor Santa Rosa de La Unión.

Mientras tanto, en el Estadio Zoilo Alama del sector Palominos en Tambogrande, a las 3:30 p.m., jugarán el local Cultural Mixto contra Sport Callao de Castilla. En el estadio 27 de Julio de Cura Mori chocarán Aguila Roja contra Barcelona de Alm. Grau.

Los aficionados de La Unión podrán disfrutar de los partidos de los locales Academia Mospur que define con Sport Amazonas (Castilla) y Defensor Unión contra Águila Juvenil (El Tallán), a jugarse desde la 1:30 p.m. en el Estadio Municipal.

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DOBLETE

En el estadio Olímpico 23 de Febrero de Cura Mori, a la 1:00 p.m., chocarán las escuadras de Esparta FC de Almirante Grau y Deportivo Municipal de Tambogrande.

También en Casagrande habrá un doblete desde la 1:30 p.m. en el campo deportivo El Golazo, donde jugarán los locales Sevilla contra Juventud 24 de Junio (Almirante Grau) y luego Santa Rosa de Chaquira Vs. Academia Legados (26 de Octubre).

Finalmente, en el estadio San Miguel de El Tallán, el campeón Sport Bolognesi enfrentará a Defensor Pozo de Los Ramos de Cura Mori.

Cabe señalar que ayer jugaron en el estadio Municipal de La Unión Sport Loma Negra y Sinchi Roca de Tambogrande, iniciando esta etapa, ganando el primero de ellos por 2-0.