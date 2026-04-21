Un encuentro cargado de tensión, pierna fuerte y muy poco fútbol fue el que protagonizaron Atlético Torino y Vargas Machuca, que terminó envuelto en polémica al ser suspendido a los 62 minutos tras la expulsión de 3 jugadores de Vargas Machuca, por la Copa Perú en Talara.

El primer tiempo fue muy disputado y sin goles, pero ya mostraba señales de lo que vendría tras la expulsión de La Loba Montalván del Atlético Torino.

A los 62 minutos, el árbitro encendió la polémica al expulsar al portero de Vargas Machuca y luego a dos más del mismo equipo y el partido se descontroló. Hubo reclamos, empujones y tras varios minutos (12) el árbitro tomó la decisión de dar por finalizado el partido.

Ahora, todo queda en manos del informe arbitral para determinar qué sucederá con este encuentro.

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OTROS PARTIDOS

Por la segunda fecha del Campeonato “Rodolfo Peña Serna” de la Liga Distrital de Fútbol de Pariñas. en el primer partido a duras penas Delfines FC Talara empató 1-1 ante Defensor Talara.

Este último equipo espera una resolución de la Comisión de Justicia Provincial lapidaria para Vargas Machuca para ir como segundo en este grupo A, donde Atlético Torino ha clasificado primero con 10 puntos.

Cabe señalar que Vargas Machuca tiene 8 puntos, seguido de Defensor Talara (5), Los Delfines FC (4) y cierra Academia Chocán (0).