Un trágico accidente de tránsito (despiste y vuelco) con consecuencias fatales se registró hoy, 2 de junio de 2026, aproximadamente a las 02:30 horas en el kilómetro 49+500 de la Vía Interoceánica Sur, a la altura de la comunidad de Julicunca, distrito de Ocongate, provincia de Quispicanchi (Cusco).

En el lugar, el ómnibus de la empresa Saiwas, de placa de rodaje X7-0767, conducido por Walter Gutiérrez (39), que se desplazaba desde la ciudad del Cusco con destino a la comunidad de Mahuayani, perdió el control de su unidad volcando a un lado de la vía.

Como consecuencia del accidente fallecieron dos personas, una mujer aún no identificada, de aproximadamente 45 años de edad, quien perdió la vida en el lugar del siniestro, y Enma Quispe (29), quien no resistió a la gravedad de sus lesiones y falleció en el Hospital Regional del Cusco.

Asimismo, 21 personas resultaron heridas y fueron auxiliadas inicialmente al Centro de Salud de Ocongate, para luego ser referidas a establecimientos de salud especializados de la ciudad de Cusco.

Relación de personas heridas:

Wilder Pari (42) – Policontuso y heridas múltiples en el rostro.

Lorenzo Huillca – Policontuso.

Celedonio Guillen (38) – Policontuso.

Adrián Huamán (39) – Policontuso.

Raúl Palomino (41) – Policontuso.

José Meza (33) – Policontuso.

Bidmar Quispe – Policontuso.

Juan Condori (21) – Policontuso con contusión en la cabeza.

Edwar Morales (30) – Policontuso.

Edith Mesco (32) – Policontusa.

Liset Prado (29) – Policontusa.

Yadira Choque (28) – Policontusa.

Sandra Astete (38) – Policontusa.

Josselyn Garay (20) – Policontusa.

Alejandra Ovalle (24) – Policontusa.

Libia Gutiérrez (39) – Policontusa.

Mercedes Quispe (27) – Policontusa con contusión en el hombro.

Rosa López – Gestante, policontusa.

Lucila Luna (23) – Contusión en hombro izquierdo.

L.M.C.B (16) – Policontusa.

C.G.L. (09) – Contusión en mano izquierda.

Las diligencias policiales continúan para determinar las causas del accidente. En tanto, el conductor del vehículo permanece en calidad de detenido por el presunto delito de homicidio culposo, todo con conocimiento del representante del Ministerio Público.