La Tercera Fiscalía Penal de Flagrancia Delictiva de Cusco logró que se dicte prisión preventiva por el plazo de cinco meses contra dos personas imputadas por la presunta comisión del delito de robo agravado en agravio de un ciudadano local.

La medida fue ordenada por el Juzgado de Investigación Preparatoria de Flagrancia de Cusco, tras una audiencia de incoación de proceso inmediato. De acuerdo con el requerimiento fiscal sustentado en la audiencia, los imputados, identificados como Lía Sánchez y César Rojas, estarían involucrados en un robo bajo la modalidad conocida como ’pepeo’.

Se imputa a la acusada, Sánchez Sucasaca, haber contactado a la víctima, Alex Junior, a través de redes sociales utilizando un perfil falso. Tras acordar un encuentro en abril de 2026, la imputada presuntamente dopó a la víctima con un medicamento sedante en el interior de su vehículo, logrando sustraer su billetera con dinero en efectivo, tarjetas de crédito, documentos y otros bienes de valor.

Las investigaciones fiscales indican que César Rojas habría actuado como cómplice, facilitando el transporte de la imputada y los bienes sustraídos tras el ilícito, la intervención policial localizó a los sujetos en actitud sospechosa, logrando la captura de la imputada en posesión de los objetos robados y pastillas sedantes, la Fiscalía sustentó su requerimiento de prisión preventiva basándose en la gravedad del delito y el peligro procesal de fuga.

Los imputados permanecerán recluidos en un establecimiento penitenciario designado por el INPE mientras continúan las investigaciones para el inicio del proceso de juicio oral. La defensa de ambos imputados presentó recursos de apelación.