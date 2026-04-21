Con un equipo joven, San Martín de Sullana ganó 3-1 al cuadro de Santa Rosa y aseguró su cupo a la etapa provincial de la Copa Perú. En los dos últimos años fue como campeón de Sullana.

Con una nueva generación de futbolistas formado en sus divisiones menores y que han tenido roce con equipos nacionales en los torneos de Copa Federativa y Elite, el cuadro de Mario Palacios realizó un buen torneo.

Mientras tanto, el equipo celeste de Santa Rosa, que cumple 75 años de fundación de su urbanización, se convirtió en el primer equipo de la zona en participar por primera vez en una etapa provincial de la Copa Perú.

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OTROS CAMPEONES

Otros resultados distritales ocurrió en el distrito de Miguel Checa, el equipo de Unión Victoria se consagró luego de vencer 4-3 al aguerrido equipo del Sport Miguel Checa.

De la mano de su entrenador Luigui Carrasco hizo un gran torneo con sus referentes Alexis Soto, Roberto Cunya, Isaía Alburqueque (arquero), Eduardo Carrasco, Jonathan Jara, Fernando Viera y la experiencia de Andy Aleyter, quienes fueron claves para el cuadro que ahora va por la provincial.

Acompañan al Unión Victoria los equipos de Liberal y Estrella Roja, este último se quedó en el tercer lugar.

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DOS MÁS

Mientras en Mallaritos, en su tercera temporada, Alianza Mallaritos logró un nuevo título en la Liga Distrital de Marcavelica y ahora quiere superar la campaña del 2024.

Por su parte, Atlético Grau le ganó a Villa María y clasificó a la etapa provincial, demostrando que el 2026 será uno de los años más recordados de los hinchas albos.

En Querecotillo, el conjunto del Barrio Sur se consagró campeón distrital luego de ganar por 2-1 al Defensor del Chira. En otros resultados, el histórico Sport Chorrillos venció por 1-0 al Defensor Bellavista y se quedó con el segundo lugar. Defensor Bellavista también clasificó en el tercer puesto.