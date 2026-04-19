Hoy domingo se juegan dos partidos de alto voltaje por el título entre Amazonas y Porvenir Huáscar y por el 3er cupo disputan Kokera contra Sport Callao, de donde saldrá los 3 representantes de la Liga Distrital de Castilla que irán a la etapa provincial Copa Perú.

La pelea por el título lo comparten Amazonas que goleó 3-0 a Sport Kokera y Porvenir Huáscar que venció 2-1 a Sport Callao, ambos con 6 puntos y seguros a pasar a la etapa provincial, mientras los perdedores suman 0 puntos y uno de ellos irá como mejor tercero.

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POR EL DESCENSO

Asimismo la lucha por no bajar de categoría está al rojo vivo. Independiente sacó un triunfo al vencer 3-1 a Alianza Libertad y Deportivo Tacna derrotó 2-1 a Jorge Chávez.

Tanto Alianza Libertad como Jorge Chávez, ambos con 1 punto, están en el fondo de la tabla y parecen estar sentenciados al descenso.