De los 27 equipos que clasificarán a la etapa provincial de la Copa Perú, representando a la Liga de Fútbol de Sullana, ya hay 18 seguros, solo faltan definir nueve de ellos, que saldrán en la próxima fecha.

Se debe definir a dos representantes de las ligas distritales de Sullana, Miguel Checa y Querecotillo y a tres del Alto Chira.

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CLASIFICADOS

En la Liga de Lancones, que fue la primera en concluir, clasificaron los equipos de Atlético Torino de Huaypira, Boys Fátima de Chocán y el Sport Cahuide de Huasimal de la Solana.

En la Liga de Sullana, Atlético Grau de Mallaritos se consagró campeón, faltando definir al segundo y tercer lugar entre San Martín, Juventud Villa María y Santa Rosa.

En Ignacio Escudero, Diablos Rojos se consagró campeón distrital y sus acompañantes serán Atlético Grau de Santa Sofía y San Miguel, vigente campeón provincial.

En Salitral, el cuadro de Chacarita Junior se alzó con el título distrital, siendo sus acompañantes Cabo Verde y CNI de Buenos Aires.

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OTRAS LIGAS

Mientras en Bellavista, Juventud Bellavista fue el campeón, dejando a Cultural Nuevo Porvenir y Comerciantes del Norte en los siguiente lugares,.

Donde las papas están que queman, es en la Liga del Alto Chira, donde tres equipos se disputan la clasificación Atlético Central, Unión Católica y Juventud Alianza de Huangalá.

En la liga de Miguel Checa, Estrella Roja se alzó con el primer lugar y sus acompañantes saldrán entre Unión Victoria, Liberal de la Peña y Sport Miguel Checa.

Los conjuntos de Defensor Marcavelica, Unión Mallares y Alianza Mallaritos clasificaron en la liga de Marcavelica. Sólo falta definir el orden.

Finalmente, en Querecotillo, el conjunto del Defensor Bellavista se consagró campeón distrital y sus acompañantes saldrían entre Defensor del Chira, Barrio Sur y el Sport Chorrillos.