Se acerca un nuevo “Derbi piurano” y tanto Atlético Grau y Alianza Atlético se preparan para brindar un lindo espectáculo y con sus mejores armas afrontar el partido por la novena fecha del Torneo Apertura.
“El viernes vamos a jugar un partido importante de locales, con nuestra gente para seguir creciendo en la tabla y futbolísticamente. Los clásicos siempre son partidos de mucha tensión, pero sabemos lo que tenemos que hacer”, dijo el técnico Federico Urciuoli, de las filas “Churre”.
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SEGURO
Asimismo enfatizó que el plantel viene trabajando de manera muy intensa, creciendo de a poco y que aún no define los once titulares.
“Grau es un plantel de respeto, que desde hace dos fechas viene trabajando un sistema táctico diferente con el nuevo entrenador, haciendo foco en el orden y tratando de lograr funcionamiento con una línea de 3/5”, acotó Urciuoli.
Finalmente, dejó un mensaje alentador, “el ánimo del grupo es muy bueno, sabemos que vamos a competir cosas muy importantes en este mes y están todos a disposición. Venimos trabajando el orden táctico, la solidez defensiva, y de a poco se empieza a abrir el arco y eso es importante de cara a los dos partidos que vienen”.
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CONFIANZA
Por otro lado, el volante Germán Díaz destacó el alza que tiene el equipo y promete darlo todo, tanto ante Grau, como en la Copa Sudamericana.
“El equipo viene respondiendo bien. Nos estamos caracterizando por el buen trato del balón y por intentar ser protagonistas en todas las canchas. Eso fue lo que buscamos siempre y bajo las palabras de aliento que nos da el profe Urciuoli”, manifestó el volante “Churre”.
Posteriormente señaló que están optimistas para lo que se viene en las próximas fechas, “el torneo es muy competitivo, junto a mis compañeros estamos enfocados en el próximo partido ante Grau. Es un duelo muy importante y queremos darle una alegría a nuestra gente”, setneció Díaz.