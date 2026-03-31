Se acerca un nuevo “Derbi piurano” y tanto Atlético Grau y Alianza Atlético se preparan para brindar un lindo espectáculo y con sus mejores armas afrontar el partido por la novena fecha del Torneo Apertura.

“El viernes vamos a jugar un partido importante de locales, con nuestra gente para seguir creciendo en la tabla y futbolísticamente. Los clásicos siempre son partidos de mucha tensión, pero sabemos lo que tenemos que hacer” , dijo el técnico Federico Urciuoli, de las filas “Churre”.

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SEGURO

Asimismo enfatizó que el plantel viene trabajando de manera muy intensa, creciendo de a poco y que aún no define los once titulares.

“ Grau es un plantel de respeto, que desde hace dos fechas viene trabajando un sistema táctico diferente con el nuevo entrenador, haciendo foco en el orden y tratando de lograr funcionamiento con una línea de 3/5 ”, acotó Urciuoli.

Finalmente, dejó un mensaje alentador, “el ánimo del grupo es muy bueno, sabemos que vamos a competir cosas muy importantes en este mes y están todos a disposición. Venimos trabajando el orden táctico, la solidez defensiva, y de a poco se empieza a abrir el arco y eso es importante de cara a los dos partidos que vienen ”.

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CONFIANZA

Por otro lado, el volante Germán Díaz destacó el alza que tiene el equipo y promete darlo todo, tanto ante Grau, como en la Copa Sudamericana.

“El equipo viene respondiendo bien. Nos estamos caracterizando por el buen trato del balón y por intentar ser protagonistas en todas las canchas. Eso fue lo que buscamos siempre y bajo las palabras de aliento que nos da el profe Urciuoli”, manifestó el volante “Churre”.