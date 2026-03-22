El equipo albo tiene la oportunidad de seguir subiendo en la tabla de posiciones, al enfrentar hoy domingo al Deportivo Garcilaso por la octava fecha del Torneo Apertura a jugarse desde las 3:30 p.m. en el horno del Estadio Campeones del 36 de Sullana.

Los dirigidos por el técnico argentino Gerardo Ameli, llegan motivados a este cotejo, luego de lograr traerse un punto de oro de la ciudad de Arequipa, donde empató ante FBC Melgar, que bien pudo ganar el cotejo, al fallar un penal la “Pulga” Ruidíaz.

Aunque aún están en zona baja (puesto 16) con solo 5 puntos, abrigan las esperanzas de seguir remontando en la tabla de posiciones. Su rival Garcilaso jugando de local empató ante Alianza Lima y solo está a un punto de su rival de turno (6), en el puesto 16.

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LOS “CHURRES”

El conjunto de Alianza Atlético afrontará un difícil partido en la altura de Cajamarca, cuando hoy a la una de tarde enfrente al UTC, en el Estadio Héroes de San Ramón.

El Gavilán del Norte viene de caer derrotado por 2-0 ante la “U” y está ubicado en el quinto lugar con 13 puntos, saldrá en busca de un triunfo que le permita volver a la senda ganadora y, de paso, acortar distancias con los líderes Los Chankas y Alianza Lima.

Mientras tanto, el Vendaval del norte que se sitúa en el undécimo puesto con 9 unidades, intentará salir airoso ante los cajamarquinos, luego de haber goleado 3-0 al recién ascendido Deportivo Moquegua jugando de local en Sullana.

Su técnico Federico Urciuoli y los jugadores viajaron entusiasmados de lograr sacar un buen resultado y para ello aplicará una técnica netamente ofensiva, sin descuidar la defensa.