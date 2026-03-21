Un nuevo reto internacional afrontará el equipo de Alianza Atlético de Sullana en la Copa Conmebol Sudamericana, donde enfrentará en el grupo “A” al América de Cali (Colombia); Atlético Tigre (Argentina) y Deportivo Macará (Ecuador).

El equipo que dirige el técnico Federico Urciuoli los afrontará con la garra, ilusión y el orgullo de toda una región, pues es el único equipo de la zona norte que sacará la cara por el Perú.

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HABLA EL TÉCNICO

“El grupo es duro, todos los equipos lo son. Nos tenemos mucha confianza, vamos a ir a altura en Ecuador, jugaremos contra un equipo fuerte de Argentina y un grande de Colombia” , señaló el técnico Urciuoli.

Más adelante, enfatizó que “estamos en crecimiento y vamos a jugarle de igual a igual a todos. En todos los partidos vamos a evaluar tácticamente a los rivales para poder lastimar, sea de local o de visita ”.

Asimismo, aseguró estar preparado para afrontar el torneo local y la Copa Sudamericana, “para jugar ambas competencias hemos hecho jugar ya a todos los profesionales y vamos a rotar y sacaremos conclusiones para saber cuál es el mejor 11 inicial para cada partido”.

Finalmente, Urciuoli dijo “ agradecerle a la gente de Alianza, sabemos que van a estar presentes, de algún modo u otro a pesar de la distancia en cada partido. Que confíen que vamos a hacer una gran Copa Sudamericana ”.

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PARTIDOS

Los “Churres” arrancan jugando de local en el Estadio Mansiche de Trujillo ante Tigre Argentino entre el 7 y 9 de abril. Luego irá a Colombia, donde lo espera el América de Cali (14-16 abril).

En la 3ra. fecha, entre el 28 y 30 de abril, será local ante Deportivo Macará. En la 4ta.jornada volverá a ser local ante América de Cali (5-7 mayo), luego visita Ecuador ante Macará (19-21 mayo) y cierra ante Tigres en Argentina.

Cabe resaltar que Alianza Atlético regresa después de 17 años, a la Copa Sudamericana y sueña con hacer historia en este 2026.