Entrenador de Alianza Atlético, tiene confianza de hacer una gran Copa Sudamericana.
Entrenador de Alianza Atlético, tiene confianza de hacer una gran Copa Sudamericana.

Un nuevo reto internacional afrontará el equipo de de Sullana en la Copa Conmebol Sudamericana, donde enfrentará en el grupo “A” al América de Cali (Colombia); Atlético Tigre (Argentina) y Deportivo Macará (Ecuador).

El equipo que dirige el técnico Federico Urciuoli los afrontará con la garra, ilusión y el orgullo de toda una región, pues es el único equipo de la zona norte que sacará la cara por el Perú.

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HABLA EL TÉCNICO

“El grupo es duro, todos los equipos lo son. Nos tenemos mucha confianza, vamos a ir a altura en Ecuador, jugaremos contra un equipo fuerte de Argentina y un grande de Colombia”, señaló el técnico Urciuoli.

Más adelante, enfatizó que “estamos en crecimiento y vamos a jugarle de igual a igual a todos. En todos los partidos vamos a evaluar tácticamente a los rivales para poder lastimar, sea de local o de visita”.

Asimismo, aseguró estar preparado para afrontar el torneo local y la Copa Sudamericana, “para jugar ambas competencias hemos hecho jugar ya a todos los profesionales y vamos a rotar y sacaremos conclusiones para saber cuál es el mejor 11 inicial para cada partido”.

Finalmente, Urciuoli dijo “agradecerle a la gente de Alianza, sabemos que van a estar presentes, de algún modo u otro a pesar de la distancia en cada partido. Que confíen que vamos a hacer una gran Copa Sudamericana”.

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PARTIDOS

Los “Churres” arrancan jugando de local en el Estadio Mansiche de Trujillo ante Tigre Argentino entre el 7 y 9 de abril. Luego irá a Colombia, donde lo espera el América de Cali (14-16 abril).

En la 3ra. fecha, entre el 28 y 30 de abril, será local ante Deportivo Macará. En la 4ta.jornada volverá a ser local ante América de Cali (5-7 mayo), luego visita Ecuador ante Macará (19-21 mayo) y cierra ante Tigres en Argentina.

Cabe resaltar que Alianza Atlético regresa después de 17 años, a la Copa Sudamericana y sueña con hacer historia en este 2026.

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