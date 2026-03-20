Un nuevo reto internacional afrontará el equipo de Alianza Atlético de Sullana en la fase de grupos de la Copa Conmebol Sudamericana, donde enfrentará a a equipos muy experimentados.

Sus rivales en este grupo “A” serán el América de Cali (Colombia); Club Atlético Tigre (Argentina)y el Club Deportivo Macará (Ecuador).

El equipo que dirige el técnico Federico Urciuoli los afrontará con la garra, ilusión y el orgullo de toda una región piurana.

Esta noche en la Sede de la Conmebol, en Luque, Paraguay se llevó a cabo el sorteo donde se definieron los 8 grupos. La delegación sullanera estuvo encabezada por su presidente Lander Alemán, junto al vicepresidente Jorge Noblecilla y el directivo Alonso Miñán.

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CRONOGRAMA

Cabe señalar que los equipos en los 8 grupos de 4 equipos cada uno, jugarán 3 partidos de ida y 3 de vuelta, donde los primeros puestos irán directo a las octavos de final y los segundo a un repechaje junto a los equipos eliminados de la Libertadores.

Los partidos se disputarán entre el 7 de abril y el 28 de mayo del presente año y el cuadro sullanero, seguirá teniendo como localía, el Estadio Mansiche de Trujillo.

Mientras tanto las eliminatorias de los play off en julio, Octavos en Agosto, en Septiembre los cuartos, los semifinales en octubre y la final el 22 de noviembre en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de la ciudad de Barranquilla en Colombia.