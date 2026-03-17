Luego del triunfo logrado ante Deportivo Moquegua, el jugador “Churre” Germán Díaz valoró la victoria y de paso feliz de volver a la senda del triunfo en el torneo Apertura.
“Hace ya tiempo venimos buscándolo, obviamente no se daba. El fútbol no se trata de merecimientos, hay que ponerle una inyección de confianza porque venimos trabajando mucho y ya era hora de conseguir un triunfo en casa y con nuestra gente”, comentó.
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MOTIVACIÓN
El futbolista del cuadro churre Germán Díaz apuntó que esto les da más motivación para seguir trabajando de la misma forma que venían realizándolo y ahora apuntan al partido ante UTC a jugarlo el domingo 22 en el Estadio Héroes de San Ramón a la 1:30 p.m.
“Espero estar en ese partido, y ansioso de ganarle a UTC, es un buen equipo, pero no invencible en su cancha. Valoro el trabajo de mis compañeros y allá vamos”, acotó
Cabe señalar que Alianza Atlético juega dos campeonatos alternos, tanto en la Liga 1, como en la Copa Sudamericana, donde ingresó a la fase de Grupos.