Luego del triunfo logrado ante Deportivo Moquegua, el jugador “Churre” Germán Díaz valoró la victoria y de paso feliz de volver a la senda del triunfo en el torneo Apertura.

“ Hace ya tiempo venimos buscándolo, obviamente no se daba. El fútbol no se trata de merecimientos, hay que ponerle una inyección de confianza porque venimos trabajando mucho y ya era hora de conseguir un triunfo en casa y con nuestra gente” , comentó.

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MOTIVACIÓN

El futbolista del cuadro churre Germán Díaz apuntó que esto les da más motivación para seguir trabajando de la misma forma que venían realizándolo y ahora apuntan al partido ante UTC a jugarlo el domingo 22 en el Estadio Héroes de San Ramón a la 1:30 p.m.

“Espero estar en ese partido, y ansioso de ganarle a UTC, es un buen equipo, pero no invencible en su cancha. Valoro el trabajo de mis compañeros y allá vamos ”, acotó

Cabe señalar que Alianza Atlético juega dos campeonatos alternos, tanto en la Liga 1, como en la Copa Sudamericana, donde ingresó a la fase de Grupos.