Tras la victoria ante CD Moquegua, el jugador “Churre”, Franchesco Flores destacó el rendimiento colectivo del equipo y aseguró que el plantel está enfocado en seguir sumando triunfos, tanto en el torneo local como en la Copa Sudamericana.

Asimismo, señaló que es importante haber ganado en casa. “ Les pido a los aficionados que deben seguir apoyándonos siempre, que nosotros vamos a sacar la cara, avanzar y seguir adelante, para lograr los objetivos ”, dijo.

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Cabe resaltar que en página oficial del torneo continental Conmebol se destacó la presencia del mediocampista Francesco Flores, jugador del cuadro “churre” que le ganó a Deportivo Garcilaso en la etapa preliminar y lo tuvo en su once ideal.

Ante ello, Flores indicó que “queremos hacer una buena Copa Sudamericana y quedar en lo más alto del torneo local”. Franchesco Flores también ha destacado en la Selección Peruana Sub 23.