Tal como lo adelantamos en días pasados, llegaron los dos jugadores extranjeros que reforzarán al equipo de Alianza Atlético de Sullana en su participación en la Copa Conmebol Sudamericana que se inicia entre el 7 y 9 de abril.

Se trata del atacante argentino Sergio “Checho” Quiroga (31) que llega con la ilusión de hacer historia con el equipo “Churre”, aportando su experiencia y goles, esperando competir a nivel internacional de la mejor manera.

Asimismo, ya entrena con el equipo de su compatriota Federico Urciuoli, el centro medio argentino Alejo Antiled (27), que llega para potenciar al equipo aportando experiencia y carácter en el mediocampo durante la Copa Sudamericana.

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TRABAJOS

Por su parte, el técnico indicó que viene trabajando para enfrentar los desafíos que se vienen en la Liga 1 y la Conmebol Sudamericana.

“Tenemos por delante 2 partidos muy importantes, el clásico ante el Grau que es para el viernes 3 y del cual esperamos quedarnos con los 3 puntos y luego vamos por nuestra participación en la Copa Sudamericana , que los afrontaremos con mucha responsabilidad para conseguir buenos resultados ”, acotó.

Luego, refirió que “estamos muy cómodos, necesitamos mucha tranquilidad, privacidad y en las prácticas estamos corrigiendo algunos errores, pero estamos trabajando duro, le estamos dando oportunidad a todos, estamos yendo de partido en partido para armar un buen equipo, con muchas posibilidades de poder llegar lo más alto posible”.

Para finalizar Fedrico Urciuoli señaló, “vamos a seguir apostando, lo estamos haciendo de una manera profesional, ante nuestro clásico rival iremos por los 3 puntos y ya estamos con 2 jugadores extranjeros, que nos apoyarán para afrontar la copa internacional”.

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LA LOCALÍA

Asimismo, hay que señalar que quedó confirmado que Alianza Atlético afrontará los 3 partidos de local en el Estadio Miguel Grau del Callao, y no en el Estadio Mansiche de Trujillo.

El cambio se debe a que la Conmebol no aceptó el recinto deportivo, por presentar una mala infraestructura, como luces, camerinos, etc. por lo que ha trasladado localía “Churre” al estadio del Callao.