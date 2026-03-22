Un empate con sabor a triunfo logra el cuadro de Alianza Atlético de la mano de su técnico Federico Urciuoli en la ciudad de Cajamarca, donde en los minutos finales dejó escapar la victoria, cotejo que fue dirigido por el árbitro Augusto Menéndez.

El cuadro sullanero despertó luego del gol que le anotaron a los 34 minutos por intermedio de David Camacho y pudo recién empatar en los tramos finales, con gol de Franco Coronel (88´).

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EL EMPATE

En el complemento, Alianza Atlético adelantó sus líneas en busca del empate, aunque el juego se volvió friccionado en el mediocampo, obligando al árbitro mostrar varias tarjetas amarillas.

Un punto que a la postre le sirve para seguir subiendo en la tabla de posiciones.

El partido se jugó en el Estadio Héroes de San Ramón (Cajamarca) por la octava fecha del Torneo Apertura, en la próxima fecha enfrenta al Atlético Grau, jugando de local en Sullana.