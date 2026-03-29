La Comisión de Justicia de la Liga de Fútbol de Marcavélica resolvió separar a tres equipos históricos del torneo distrital por infringir el art. 21 del reglamento de la Copa Perú, según señala el portal Sullana Deportes.

De acuerdo al informe de los árbitros, los tres equipos involucrados participaron de actos de violencia dentro y fuera de la cancha del estadio Las Palmeras.

Ellos son los conjuntos Vencedores de La Quinta, Melgar y Vista Florida que fueron retirados de la competencia a falta de 3 fechas para el final del torneo.

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EN LANCONES

Mientras en la Liga Distrital de Fútbol de Lancones se resolvió separar al histórico conjunto del Sport Victoria del torneo de Primera División al infringir el artículo 21 de la Copa Perú y generar actos de violencia en el estadio.

Fue mediante Resolución N° 06 de la Comisión de Justicia, que de acuerdo al documento, también se resuelve otorgar los 3 puntos al cuadro del Boys Fátima de Chocán con un marcador a favor de 3-0.

Con esta decisión, se ratificó la clasificación del Atlético Torino de Huaypirá, el Boys Fátima de Chocán y el Sport Cahuide. Solo falta definir el título distrital.

Hoy solo se jugará el partido del Atlético Torino y el Boys Fátima (ambos clasificados con 15 puntos). Sport Cahuide descansa.

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LIGUILLA EN SULLANA

Mientras en el Estadio Campeones del 36, hoy se inicia la liguilla por el título de la Liga Distrital de la provincia de Sullana, donde el atractivo será el partido Atlético Grau de Mallaritos y el equipo de Santa Rosa, ambos ganadores de sus series y con un punto adicional.

En el otro partido, el campeón vigente San Martín medirá fuerzas contra el cuadro de Juventud Villa María, quien en su primera temporada en la liga, llegó a semifinales.