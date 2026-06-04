La parrilla suele asociarse con reuniones familiares y celebraciones, pero también puede integrarse a una alimentación equilibrada cuando se toman decisiones adecuadas al momento de elegir los ingredientes y prepararlos.

Según la licenciada María Gabriela Mujica, nutricionista de SANNA División Ambulatoria, el secreto está en priorizar proteínas magras, incorporar vegetales y evitar prácticas que puedan afectar la calidad nutricional de los alimentos.

“La parrilla no es enemiga de la salud. Lo importante es mantener el equilibrio, controlar las porciones y optar por métodos de cocción adecuados”, señaló la especialista.

Qué alimentos elegir para una parrilla más saludable

Entre las opciones recomendadas destacan los cortes magros de carne como lomo, cuadril o asado de tira con poca grasa visible. También pueden incorporarse pollo sin piel y pescados ricos en ácidos grasos omega-3.

Las verduras a la parrilla, como pimientos, zucchini, berenjenas y champiñones, aportan fibra, vitaminas y minerales que complementan el plato y favorecen una alimentación más balanceada.

Asimismo, las brochetas vegetales, quesos frescos bajos en grasa y preparaciones caseras elaboradas con ingredientes naturales permiten diversificar el menú sin perder sabor.

Hábitos que conviene evitar durante la cocción

La especialista advierte que algunas prácticas frecuentes pueden afectar la calidad de los alimentos y generar compuestos poco saludables.

Entre ellas figuran cocinar directamente sobre la llama, exponer las carnes a temperaturas excesivamente altas, consumir partes carbonizadas y abusar de embutidos o salsas con elevados niveles de azúcar y sodio.

También recomienda moderar el consumo de bebidas alcohólicas y optar por alternativas más saludables para acompañar las comidas.

La importancia de los acompañamientos

Una parrilla equilibrada no se limita a la proteína principal. Los vegetales, ensaladas y tubérculos como papa, camote o choclo ayudan a aportar energía, fibra y micronutrientes esenciales.

Estos alimentos también contribuyen a mejorar la digestión, aumentar la sensación de saciedad y complementar el aporte nutricional de las carnes.

Seis recomendaciones para una parrilla equilibrada

La nutricionista comparte algunas pautas sencillas para disfrutar de una parrilla saludable:

Que la mitad del plato esté compuesta por vegetales.

Alternar carnes magras, pollo y pescado.

Utilizar hierbas, ajo, limón o aceite de oliva para marinar.

Cocinar a fuego medio y retirar las partes quemadas.

Controlar las porciones y comer de forma consciente.

Preferir agua, infusiones frías o bebidas sin azúcar.

“Una parrilla saludable no implica prohibiciones, sino aprender a equilibrar mejor los alimentos para disfrutar de una comida completa y nutritiva”, concluyó Mujica.