El Gobierno peruano prorrogó, mediante el Decreto Supremo N.º 013-2026-SA, la emergencia sanitaria por brote de sarampión con transmisión local en Puno y riesgo elevado de propagación en Lima Metropolitana, Arequipa, Cusco, Huancavelica, Moquegua, Amazonas, Loreto, Tacna, Tumbes, Ucayali, Madre de Dios y Apurímac, y el Callao.

La norma, firmada por la presidenta Keiko Fujimori y el ministro de Salud, Luis Dyer Fernández, extiende la declaratoria original establecida en el Decreto Supremo N.º 008-2026-SA, que venció este 14 de agosto. La nueva medida se amplía por 90 días calendario y modifica el Anexo II.

SITUACIÓN

El documento refiere que no se mantiene el brote de sarampión y existe un riesgo elevado de transmisión y diseminación, debido a que las coberturas de vacunación alcanzadas al 11 de agosto resultan insuficientes. Además, advierte que no se ha logrado en los escenarios evaluados el estándar mínimo de seguridad del 95%.

Según el Ministerio de Salud, hasta la semana epidemiológica 30 del año se registraron casos de sarampión en 40 provincias y 118 distritos del país. Puno concentra el mayor peso de la transmisión activa, con el 32.5% de las provincias afectadas, mientras que el 83.9% de los distritos con casos se concentran en cuatro zonas: Puno, Arequipa, Cusco y Lima Metropolitana.

El informe también expone que un 38.1% evidencian una transmisión sostenida por más de 4 semanas consecutivas y que un grupo crítico —10 distritos, principalmente en Puno— mantiene focos activos de contagio por más de 12 semanas.

MODIFICACIONES ADICIONALES

El decreto también ajusta el Anexo II de la norma original, referido a la descripción de un servicio incluido en el listado de bienes y servicios autorizados para la atención de la emergencia, sin alterar las metas, actividades ni recursos previstos en el Plan de Acción.

La medida fue aprobada con el voto favorable del Consejo de Ministros y contó con opinión técnica positiva del Comité Técnico del Minsa, que evaluó la persistencia del brote antes de recomendar la extensión.