Mientras la actual gestión municipal de Huáncano aún no culmina su periodo, el escenario político del distrito comienza a moverse con miras a las próximas elecciones. La aparición de nuevos movimientos y candidaturas ha despertado el interés de los vecinos, quienes empiezan a cuestionar las prioridades de quienes buscan continuar en la política local. La pregunta que empieza a instalarse en las calles es directa: ¿por qué pensar en un nuevo cargo antes de culminar la etapa actual y rendir cuentas sobre los resultados alcanzados?

Controversias por candidaturas

En ese contexto, el nombre de Julio Aurelio Rojas Ñañez vuelve a ubicarse en el centro de la conversación política tras conocerse su participación en una nueva contienda electoral bajo otra agrupación. El debate no se limita a su candidatura, sino que también alcanza a su gestión municipal y a las expectativas de la población. Sectores ciudadanos sostienen que antes de plantear nuevas aspiraciones políticas deberían explicarse con claridad los avances, resultados y pendientes que deja su paso por la municipalidad, particularmente frente a una población que continúa esperando obras, desarrollo y soluciones a problemas que considera aún no resueltos

La controversia se intensificó tras conocerse la presunta renuncia de César Gilmar Medina Palomino a su candidatura a la alcaldía distrital, situación que genera interrogantes debido a que el actual alcalde, Julio Aurelio Rojas Ñañez, figura como candidato a primer regidor dentro de la misma lista. Este escenario ha llevado a diversos sectores a preguntarse qué podría ocurrir con la conducción municipal si la agrupación obtiene la mayoría de votos. No obstante, cualquier interpretación sobre una eventual sucesión deberá sujetarse estrictamente a la legislación electoral y municipal vigente y a lo que determinen oficialmente los organismos electorales

El caso también coloca bajo la lupa a Somos Perú, agrupación política en la que se desarrolla esta contienda electoral y cuyos movimientos vienen generando cuestionamientos entre algunos sectores del distrito. Para los vecinos, más allá de los nombres y las disputas políticas, resulta fundamental conocer quiénes integran las listas, cuáles son sus propuestas y qué garantías ofrecen para enfrentar las necesidades de Huáncano. Las versiones sobre una eventual estrategia política detrás de la renuncia de un candidato forman parte, por ahora, del debate y las especulaciones locales, por lo que deberán ser contrastadas con documentos oficiales y las decisiones correspondientes de las autoridades electorales.

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