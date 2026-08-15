Una creciente indignación se viene extendiendo entre la comunidad católica de Pisco ante los constantes actos de violencia y hostigamiento registrados contra iglesias, imágenes religiosas y feligreses.

Distintas hermandades, órdenes y grupos religiosos vienen expresando su rechazo frente a estos hechos, que consideran una grave falta de respeto a los espacios de culto y a la fe de miles de pisqueños. El reciente ataque ocurrido en la Parroquia San Clemente ha reavivado la preocupación por la seguridad de los templos y de las personas que diariamente acuden a estos lugares de oración.

Rechazo a la violencia

La noche del miércoles 12 de agosto, aproximadamente a las 9:15 p. m., un sujeto identificado como Adrián Tovar Mora, de nacionalidad venezolana, ingresó a la Parroquia San Clemente de Pisco, y ocasionó daños a diversas imágenes y elementos destinados al culto.

Según lo informado, derribó la imagen de San Vicente y dañó imágenes de ángeles, maceteros, una cruz del altar y otros bienes religiosos. La situación se tornó aún más grave cuando agredió físicamente a personas que intentaron detenerlo, entre ellas jóvenes monaguillos que resultaron con golpes y cortes. Tras la intervención de Serenazgo y la Policía Nacional, el sujeto fue reducido; sin embargo, la posterior liberación del intervenido generó una fuerte ola de indignación entre los fieles.

En este contexto, la Hermandad del Señor de la Agonía de Pisco una de las instituciones religiosas más importante y grande de Pisco, emitió un comunicado expresando su profunda solidaridad con la comunidad parroquial y los fieles afectados, manifestando su firme rechazo a todo acto de violencia, irrespeto y profanación contra las imágenes, símbolos y bienes religiosos.

La institución recordó que la Parroquia San Clemente constituye un lugar de oración y encuentro con Dios, profundamente vinculada con la historia, tradición y devoción de generaciones de pisqueños. Asimismo, hizo un llamado a las autoridades competentes para que esclarezcan plenamente lo ocurrido y fortalezcan las medidas de seguridad y protección tanto en la Parroquia San Clemente como en el Templo Belén, Casa de Oración del Señor de la Agonía, y demás espacios religiosos de la provincia.

A esta preocupación se suma la denuncia de feligreses sobre la presencia constante de personas pertenecientes a grupos o sectas y que se ubican en los exteriores de los templos utilizando megáfonos y realizando expresiones que, según los denunciantes, resultan provocadoras y generan enfrentamientos entre ciudadanos.

Las hermandades y comunidades religiosas exhortaron a mantener el respeto, la tolerancia y la convivencia pacífica, pero también demandaron a las autoridades actuar cuando se produzcan agresiones o daños a bienes religiosos. La comunidad católica cuestiona especialmente que personas intervenidas por hechos de violencia sean liberadas rápidamente, generando una percepción de impunidad, y exige que se investiguen los hechos conforme a ley, se determinen responsabilidades y se garantice la seguridad de los templos y de todos los ciudadanos que acuden a ellos.

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