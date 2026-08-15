Siete detenidos, entre ellos tres menores de edad, fue el resultado de un operativo policial realizado en la jurisdicción de Alto Larán. Se trata de los presuntos integrantes de “Los paqueteros de la pampa”, atrapados en posesión de clorhidrato de cocaína, pasta básica de cocaína y marihuana. También tenían arma de fuego, municiones, motocicletas, dinero en efectivo entre otras especies de interés criminal.

Intervenidos con droga

Para la desarticulación de la banda participaron agentes de la División Regional de Inteligencia, quienes descubrieron el ilegal negocio que venía operando desde la urbanización Sol de Chincha. Con apoyo del equipo del Departamento de Unidades de Emergencia – DUE Chincha el sector fue rodeado para intervenir a todos los involucrados, que estaban refugiados en dos viviendas, sin imaginar que iban a ser atrapados.

Fueron intervenidos por la policía Y.V.C.A. (37) (a) “Yuri”, E.A.O.H. (22) (a) “Bebacho”, C.J.O.C. (20) (a) “Cris” y J.L.J.P.M. (19) (a) “Jonás”. En este operativo también se retuvo a los tres menores de 16 años A.A.H.C. (a) “Chibolo”, A.S.R.C. (a) “Piraña” y J.A.C.H. (a) “Jairito”. En el registro personal y domiciliario se encontraron 800 envoltorios de papel periódico que contenían sustancia pulverulenta, al parecer, pasta básica de cocaína.

Además de dos bolsas transparente que contenían aproximadamente 200 gramos de clorhidrato de cocaína y una bolsa más que tenían en su interior 500 gramos de tallos, hojas y semillas secas, es decir, marihuana. Asimismo, se incautaron tres motocicletas y un mototaxi, así como dinero en efectivo, un equipo de sonido, un televisor, siete celulares, dos balanzas electrónicas, un televisor, una pistola con su cacerina abastecida y 13 municiones.

Los sospechosos fueron puestos a disposición del Departamento de Investigación Criminal para continuar con las diligencias por la presunta comisión del delito contra la salud pública en la modalidad de tráfico ilícito de drogas, contra la seguridad pública (tenencia ilegal de arma de fuego y/o municiones). El caso de “Los paqueteros de la pampa” fue comunicado al Ministerio Público para seguir con las investigaciones.

EL DATO: Según información policial las motocicletas y mototaxi incautadas en el operativo eran utilizadas por los sospechosos para la distribución de las sustancias ilícitas mediante la modalidad del delivery.

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