Un trágico saldo de 26 fallecidos, 45 heridos y más de 125,000 personas entre damnificadas y afectadas dejaría la ocurrencia de lluvias intensas y peligros conexos en la región Piura, según informó el ministro de Defensa (Mindef), Rafael Belaunde, tras participar en el simulacro nacional.

La situación en Piura sería devastadora al registrarse lluvias intensas, que además de fallecidos, dejaría 46 establecimientos de salud destruidos, 128 aulas afectadas y 7,915 viviendas destruidas.

Frente a la magnitud de estas cifras, el titular del Mindef, Rafael Belaunde, sostuvo que las instituciones del Estado y los institutos armados se encuentran en capacidad operativa para afrontar una emergencia de tal envergadura.

“El despliegue tanto del Indeci como del Ejército está preparado, estamos en condiciones. Tenemos que hacer el trabajo, es decir, hay que ponerse a trabajar, manos a la obra. Hay que descolmatar los ríos, hay que limpiar los cauces, las quebradas”, precisó Belaunde.

Advirtió con preocupación sobre la ocupación informal de los cauces naturales en diversos puntos de la región, pues es un factor que incrementa dramáticamente el riesgo de desastres durante la temporada de precipitaciones.

Respecto a los trabajos de descolmatación del río Piura, el ministro detalló que las labores ya iniciaron por intermedio de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y que el Ejército peruano está listo para intervenir a gran escala.

Explicó que únicamente se encuentran a la espera de un ajuste en el marco legal para acelerar el despliegue de los equipos de ingeniería: “Necesitamos una modificación muy ligera en el marco normativo para, a través de un decreto de urgencia... La maquinaria está lista para entrar. Tenemos, por ejemplo, 250 000 galones de combustible”, indicó.