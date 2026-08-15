Familiares, amigos y vecinos de las tres personas que perdieron la vida en un trágico accidente de tránsito, entre ellas una niña de siete años, se han unido para exigir justicia. El conductor de la camioneta fue trasladado a la Unidad de Flagrancia, donde permanece detenido. Durante las pericias realizadas en el lugar del siniestro, las autoridades hallaron un arma de fuego y confirmaron que el sujeto no contaba con licencia de conducir ni permiso para portar armamento.

A las 8:00 a. m., Marilyn Yeribel Soca Rojas salió junto a su hija de siete años rumbo a la posta médica de María Goretti, en Castilla, para un tratamiento de nebulización de la pequeña. Cuando regresaban a casa, la mototaxi en la que viajaban fue embestida por el vehículo del irresponsable conductor. En el impacto también falleció el chofer de la unidad menor, Luis Miguel Gonza Quintana.

Luis Palacios Bardales, esposo y padre de las víctimas, relató que tras desayunar con ambas viajó a Huancabamba por motivos de trabajo, sin presagiar que sería la última vez que las vería con vida. Cerca de las 12:15 p. m. recibió una llamada de su esposa, con quien llevaba 14 años de relación, pero no pudo contestar porque iba conduciendo. Horas después se desató la pesadilla.

Al ver el accidente en redes sociales, intentó contactar a su esposa sin éxito. Reconoció la mototaxi de Miguel Gonza, quien las trasladaba, y sus sospechas se confirmaron horas después al recibir la trágica noticia del fallecimiento de ambas. Profundamente consternado, Palacios exige que el caso no quede impune. Los restos de madre e hija están siendo velados en la avenida Luis Montero, en el distrito de Castilla, y serán sepultados en el cementerio Parque del Recuerdo. La familia aún evalúa definir el día y la hora exactos del entierro.

Por otro lado, Jenny Gonza Quintana, hermana del mototaxista fallecido, denunció que el abogado del imputado se ha negado a brindar apoyo económico para cubrir los gastos funerarios y del sepelio de las tres víctimas. “Pido justicia por mi hermano. ¿Cómo es posible que su abogado diga tan fríamente que no hay dinero? ¿Cómo piensa que esta familia va a salir adelante? Un entierro cuesta y mi hermano deja cinco hijos en la orfandad. Es deplorable que haya muerto de una manera tan cruel, prácticamente mutilado”, manifestó Jenny Gonza.

La noche del jueves, personal de la Unidad de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito (UPIAT) realizó la Inspección Técnica Policial en la escena del crimen. Durante la diligencia hallaron el arma de fuego que pertenecería a Ricardo Córdova, candidato del partido político Fuerza Regional por el distrito de Frías.

La directora del colegio María Goretti, Elsa María Montalván, junto a docentes y estudiantes, levantó un altar en memoria de la pequeña y su madre. Durante el acto litúrgico, la comunidad educativa alzó la voz para sumarse al pedido de justicia.