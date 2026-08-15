El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, informó que el Gobierno aplicará un subsidio equivalente a S/4 por galón de diésel para los transportistas afectados por el incremento de los combustibles.

“Este subsidio focalizado es para transporte público masivo en toda la República del Perú, para transporte de pasajeros y transporte de carga que usan diésel, el equivalente a S/ 4 el galón con topes mensuales”, señaló el ministro para RPP.

El beneficio será gestionado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y no implicará una reducción directa del precio en los grifos.

El monto será depositado en las cuentas de los transportistas del Banco de la Nación, tomando como referencia los datos de los beneficiarios ya empadronados.

Respecto a los mototaxistas, Cuba indicó que el Ejecutivo trabaja en un registro con información de municipalidades, el MTC y el SOAT para identificar a estos conductores.