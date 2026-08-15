Según información preliminar, Tumialán habría participado en una fiesta de Santiago realizada en el barrio Porvenir, en Jauja, donde fue visto por última vez acompañado de una mujer. Posteriormente, sus familiares perdieron todo contacto con él y comenzaron su búsqueda.

El cuerpo fue reconocido por uno de sus hermanos, quien presume que el transportista habría sufrido un accidente y terminado en la laguna, posiblemente debido al estado etílico en el que se encontraba. Sin embargo, esta hipótesis aún deberá ser determinada por las autoridades.Familiares ya habían recorrido días atrás los alrededores de la laguna en busca de Avilio, pero no lograron ubicarlo. Debido al tiempo que habría permanecido bajo el agua, el cuerpo finalmente salió a la superficie y pudo ser divisado por personas que se encontraban en la zona.

Hasta el lugar se espera la llegada de personal especializado, entre ellos rescatistas, peritos de Criminalística de Huancayo y la fiscal de turno, quienes realizarán las diligencias correspondientes para recuperar el cuerpo y determinar las circunstancias exactas de su fallecimiento.

El caso continúa en investigación mientras sus familiares esperan conocer qué ocurrió con el hombre desde el momento en que desapareció tras participar en la fiesta de Santiago.