El apoderado de APM Contratistas Generales, Darío Zambrano, denunció nuevos amedrentamientos por parte del Sindicato de Trabajadores de Construcción Civil de Arequipa (STCCA) en contra de obreros que laboran en la construcción de la sede del Poder Judicial de Cerro Colorado, ejecutada bajo la modalidad de Obras por Impuestos por el Gobierno Regional de Arequipa.

A la denuncia realizada hace dos semanas por el presunto delito de coacción y que terminó con la detención de 4 personas, se suma una denuncia por un presunto reglaje contra trabajadores del proyecto, quienes también son impedidos de ingresar a la obra.

Zambrano detalló que desde marzo empezaron los problemas con el gremio de Construcción Civil, que pretende una cuota mayor en la obra. En marzo, la obra fue paralizada un día, en abril 4 días y entre mayo y el presente mes suman más de 5 días de paralización, que suman alrededor de 180 mil soles en pérdidas.

“El día lunes estuvieron en la puerta principal, no dejaron pasar a los trabajadores, el día martes “mejoraron” un poquito, fueron a las tres puertas, se dividieron en grupos. El día miércoles han ido a sus casas (alojamiento de los trabajadores) a hostigarlos, a hacerles marcaje y reglaje, de lo cual la Policía tiene conocimiento”, precisó.

Añadió que las protestas que realizan los sindicalizados ahora se realizan a dos cuadras de distancia de ejecución del proyecto y no permiten el ingreso a la obra. A la fecha son 89 los obreros en este proyecto.

CONSTRUCCIÓN CIVIL RESPONDE

Al respecto, Lugue Espinoza, secretario general del STCCA, exigió que se presenten las pruebas de esta denuncia, “si se hace un proyecto en Arequipa es para que por lo menos tengan la mayor cantidad de beneficios sean los trabajadores de Arequipa. Hoy en día el mayor beneficiado son trabajadores que vienen de afuera”, justificó la protesta.

En otro punto reconoció que no existe un marco legal para el pedido que realiza, más bien se trata de la voluntad política de las autoridades como parte de una responsabilidad social.