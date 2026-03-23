Es preocupante que jugando como local Atlético Grau no pueda ganar un partido. Los albos volvieron a la sequía de goles, y a estar en deuda con los aficionados, pues nuevamente su ofensiva falló en los tramos finales, a pesar del cambio de técnico.

Los albos y Deportivo Garcilaso no se sacaron ventaja y se complican en el Torneo Apertura, luego de empatar sin goles en Sullana por la octava fecha, aunque los cusqueños bien pudieron llevarse el triunfo en el minuto final, cuando un zapatazo chocó en el travesaño.

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SIN GOLES

El cuadro local manejó el balón por momentos, aunque careció de contundencia y precisión en los últimos metros del terreno de juego y esto le comienza a preocupar al nuevo técnico Gerardo Ameli, pues en dos partidos que los ha dirigido no han hecho gol alguno.

Grau tuvo en los pies de Paulo De la Cruz la ocasión más clara para romper la paridad, pero el arquero Patrick Zubczuk respondió de gran manera con los pies.

En cuanto a Garcilaso recuperó protagonismo y, de la mano de Beto da Silva, generó peligro. Sobre el final, el árbitro Alexander Blas sancionó un penal, pero revisando el VAR lo anuló y en el minuto final 90+6, Da Silva se estrellara en el horizontal.

Con este resultado, Grau se mantiene en el puesto 16 ahora con 6 puntos y en la próxima fecha jugará de visita ante su clásico rival, Alianza Atlético en Sullana, que ha sido pactado para el viernes 3 de abril a las 3:00 p.m.