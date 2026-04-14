Golpe en la Liga Distrital de Fútbol de Piura. La Comisión de Justicia emitió la Resolución Nº 003-2026 en la que separa al equipo de la Academia San Antonio del Torneo de la Copa Perú, por actos de violencia de un hincha.

De esta manera, la Comisión de Justicia de la LDFP dejó en claro que actuará con mano dura frente a hechos de violencia en el fútbol y se amparó en el Reglamento y Bases complementarias de la Copa Perú 2026.

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EL CASO

El proceso disciplinario se da tras el partido entre San Antonio y Academia Shekina FC, que según el informe de los árbitros de la contienda, los hinchas del club San Antonio lanzaron un objeto contundente (piedra) al campo de juego, poniendo en riesgo la integridad de un jugador rival.

La comisión se amparó en el Art. 21 del reglamento y sancionó al club infractor, separándolo de forma inmediata del campeonato, quedando fuera del torneo y perdiendo por walkover (0-3) los partidos que le resta jugar, además de una multa equivalente a 1 UIT, que deberá ser cancelada en un plazo máximo de 5 días hábiles.

Asimismo, se descartó el pedido de puntos a favor del club Shekina FC por no corresponder a la vía disciplinaria y haber vencido el plazo reglamentario, indicaron los de la Comisión de Justicia.

Por su parte el Club San Antonio en un comunicado ha salido a rechazar la sanción debido a que quieren hacerlo acreedor a un hecho de violencia, cuando no se sabe si el que arrojó la piedra es hincha de su equipo, por lo que apelará a las instancias respectivas, para que revoquen el castigo.

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POSICIONES

Al separar a Academia San Antonio, ahora la liguilla se jugará en un sola jornada, en la que el club San Miguel es líder con 9 puntos y sigue firme en la punta.

Por su parte, el equipo de Piura Junior se queda con 7 puntos, a falta de una fecha donde sumaría 3 puntos (ante la separación de San Antonio).

Mientras Shekina FC suma 6 puntos y con un empate se mete directo a la provincial.

Más abajo y casi sin posibilidades, está Pura Sangre Piurana (3 puntos), que tendrá que ganar por goleada de 6-0 a Escabe y esperar un milagro que Shekina pierda ante San Miguel.