Un trágico accidente de tránsito ocurrió la mañana de este martes en la vía Cuyocuyo-Juliaca, en el sector Huacuyo, en la provincia de Sandia, dejando más de 10 personas heridas quienes fueron trasladados a diversos establecimientos de salud.

Según los medios locales, el vehículo minivan partió desde Sandia con destino a Juliaca, llevando cerca de 20 pasajeros que presuntamente se dirigían al cierre de campaña electoral del partido Fuerza Popular que se desarrolla en la ciudad en Puno.

Los lesionados fueron trasladados al puesto de salud del distrito de Cuyocuyo, luego fueron referidos a diversos establecimientos debido a su gravedad. Los testigos dijeron que el accidente habría sido provocado por una cisterna en un tramo estrecho de la carretera.

Los heridos son: Aquilino Cruz Quispe (33), Elva Vargas Quispe (60), Ángela Mollinedo Mayta (50), M. B.Q.T (15), Evaristo Cuante Anco, Luz Delia Choqomallco Mamani (41), Grizelda Ccente Aguirre (25), Marisol Zetle de Vilca (70), Zulma Mamani Rojas, Benito Apaza Ramos, Florencia Cahuana Apaza (32), Darío Apaza Herbas y Adolfo Cahua Puma.

CIERRE DE CAMPAÑA

Según algunos parientes, el siniestrado vehículo fue contratado para trasladar a un grupo de simpatizantes del partido Fuerza Popular al cierre de campaña que se desarrolla en el local de eventos “Pérgola”, en el barrio Llavini. Allí se concentran los seguidores de la candidata Keiko Fujimori provenientes de las diferentes provincias de la región de Puno.