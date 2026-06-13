La Capitanía de Puerto de Pisco emitió el Aviso de Capitanía N.° 042-2026 alertando sobre la ocurrencia de vientos de fuerte intensidad en el litoral centro y sur del país. Según la información proporcionada por la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú, el fenómeno se presentará desde la tarde de este fin de semana, con brisas de hasta 23 nudos en la franja comprendida entre Cerro Azul y Ático, mientras que en mar abierto podrían alcanzar los 25 nudos.

Condición del mar

Ante este escenario, las autoridades marítimas recomendaron a los gobiernos regionales y locales, así como a las empresas y organizaciones vinculadas a la actividad marítima, adoptar las medidas preventivas necesarias para evitar accidentes y daños personales o materiales.

Asimismo, exhortaron a pescadores, trabajadores portuarios, deportistas y a toda la población costera a respetar las disposiciones de seguridad que se establezcan durante la vigencia de este evento meteorológico.

La Capitanía de Puerto de Pisco informó que continuará monitoreando el comportamiento de los sistemas atmosféricos con el objetivo de garantizar la prevención y seguridad de la población.

Las autoridades reiteraron el llamado a mantenerse informados a través de los canales oficiales y atender oportunamente las recomendaciones emitidas por los organismos competentes para reducir riesgos en las zonas de influencia costera.

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