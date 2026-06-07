Las provincias de Pisco y Chincha continúan sufriendo los estragos de los fuertes oleajes anómalos que afectan el litoral de la región Ica desde hace cinco días consecutivos. El fenómeno marítimo ha obligado a restringir diversas actividades económicas vinculadas al mar, generando una creciente preocupación entre empresarios, pescadores y autoridades.

Fuertes oleajes

Uno de los sectores más afectados es el turismo en Paracas, donde la suspensión de los viajes hacia las Islas Ballestas y otros circuitos turísticos ha provocado pérdidas de ingresos económicos diarios. Hoteles, restaurantes, agencias de viaje, transportistas y operadores turísticos han visto drásticamente reducidos sus ingresos debido a la imposibilidad de desarrollar con normalidad sus actividades en uno de los destinos más importantes del país.

Asimismo, la Capitanía de Puerto de Pisco dispuso el cierre parcial de nivel V para el puerto de Tambo de Mora, restringiendo las actividades de pesca artesanal e industrial debido al peligro que representan las actuales condiciones marítimas. La medida responde a evaluaciones hidro-oceanográficas que advierten sobre riesgos para la navegación y para el desarrollo seguro de las actividades en el mar.

La situación se ve agravada por el incremento de los vientos característicos de esta temporada en la zona de Paracas. Mientras las autoridades marítimas mantienen el monitoreo permanente del comportamiento del mar, la población espera una pronta mejora de las condiciones oceánicas que permita reactivar las actividades turísticas y pesqueras.

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