El subjefe de gabinete del secretario de Defensa de Estados Unidos, Patrick Weaver, afirmó este sábado que la muerte de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias ‘Niño Guerrero’, constituye un mensaje directo a las organizaciones criminales que operan en América Latina. El funcionario sostuvo que la operación refleja el compromiso de la administración de Donald Trump para combatir el narcotráfico y las redes delictivas transnacionales en la región.

Las declaraciones fueron difundidas un día después de que Washington y Caracas confirmaran la muerte del líder del Tren de Aragua. Según la información oficial, el cabecilla de la organización fue abatido durante una operación ejecutada con participación de fuerzas estadounidenses y coordinación de autoridades venezolanas.

Desde el entorno del Departamento de Defensa señalaron que las acciones contra grupos criminales continuarán en distintos países del continente. La postura fue expresada por Weaver mediante una publicación realizada en la red social X.

El funcionario indicó que la operación busca demostrar que las organizaciones vinculadas al crimen organizado seguirán siendo perseguidas por las autoridades estadounidenses.

“La muerte de Niño Guerrero envía un mensaje claro a América Latina: no hay refugio para los narcoterroristas en nuestro hemisferio. El Departamento de Guerra y la Coalición Anticártel de las Américas (A3C) seguirán cumpliendo la promesa del presidente Trump”, indicó.

Tren De Aragua was the consequence of a weak Biden Administration, preying on open borders to bring narco terrorism into the American heartland.



President Trump promised retribution for the murder of Laken Riley, Jocelyn Nungaray, and the scourge of Aurora, Colorado. The War… — Patrick Weaver (@PatrickWeaverPA) June 13, 2026





Cómo se ejecutó la muerte de ‘Niño Guerrero’

La noticia fue anunciada inicialmente por el presidente Donald Trump a través de sus redes sociales. El mandatario informó que el Comando Sur de Estados Unidos había ejecutado una acción militar contra el líder de la organización criminal.

Al referirse al operativo, Trump señaló que se trató de un ataque “rápido y letal”. Su mensaje estuvo acompañado por un video de diez segundos en el que se observa una vista aérea de una construcción rodeada de vegetación antes de registrarse una explosión.

“At my direction, the United States Southern Command delivered a swift and lethal kinetic strike to successfully execute Niño Guerrero, the infamous leader of Tren De Aragua, one of the most bloodthirsty Terrorist Organizations on Planet Earth.” - President DONALD J. TRUMP 🇺🇸 pic.twitter.com/3R5IPxhPXX — The White House (@WhiteHouse) June 13, 2026

Poco después del anuncio realizado desde Washington, las autoridades venezolanas confirmaron la muerte de Guerrero Flores. El gobierno de ese país indicó que el cabecilla criminal fue “neutralizado” durante enfrentamientos con integrantes de estructuras de delincuencia organizada.

La información también fue difundida el viernes por la noche. Caracas no brindó mayores detalles sobre el desarrollo de la intervención ni sobre el número de personas involucradas en los enfrentamientos.

El Tren de Aragua surgió en Venezuela y posteriormente expandió sus operaciones hacia otros países de América Latina. Las autoridades han reportado actividades de la organización en Colombia, Perú y Chile, entre otras naciones.

Estados Unidos incluyó a esta agrupación dentro de la lista de organizaciones terroristas. La medida forma parte de la estrategia impulsada por Washington para enfrentar estructuras criminales con presencia internacional.