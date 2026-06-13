Tras el hallazgo del taxi completamente calcinado en el sector de San Marcelo, en la provincia de Nasca, la familia de Juana Huaraca Velásquez enfrenta una situación económica compleja, ya que el auto era la herramienta de trabajo.

Sufrieron delito

El vehículo, que era conducido por su hijo y constituía la principal fuente de ingresos del hogar, quedó reducido a chatarra luego de ser robado por delincuentes que presuntamente doparon al conductor durante un servicio entre Nueva Villa y el centro de Nasca.

La afectada explicó que el automóvil representaba mucho más que una herramienta de trabajo. Con los ingresos obtenidos por el servicio de taxi cubrían la alimentación diaria, los estudios de sus hijos y la compra de medicamentos. Desde el fallecimiento de su esposo, ocurrido hace cuatro años, la familia dependía casi exclusivamente de ese vehículo para salir adelante.

La situación se agrava debido a que Juana Huaraca padece artrosis, artritis y reumatismo, enfermedades que le impiden movilizarse con normalidad y desarrollar alguna actividad laboral. Incluso relató que el taxi era utilizado para trasladarla cuando necesitaba salir de casa, ya que no cuenta con una silla de ruedas y requiere ayuda de sus familiares para desplazarse.

Ante esta difícil realidad, vecinos han iniciado una campaña solidaria para apoyar a la familia. Además de organizar una actividad benéfica para recaudar fondos, se viene solicitando la colaboración de personas e instituciones que puedan aportar alimentos, insumos o ayuda económica. Para poder apoyar pueden comunicarse al 979 695 674.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO