La selección argentina ya cuenta con todos sus convocados para afrontar el Mundial 2026. Marcos Senesi se integró este sábado a la concentración en Kansas City luego de ser elegido para reemplazar a Leonardo Balerdi, quien quedó descartado por una lesión muscular en la pierna derecha.

El zaguero de 29 años arribó a la ciudad estadounidense pocas horas antes de la práctica matinal del equipo liderado por Lionel Messi.

Su incorporación completa la nómina con la que Argentina buscará defender el título obtenido en la anterior edición del torneo.

A su llegada, Senesi tuvo palabras de respaldo para su compañero ausente. “Quiero mandar un abrazo al Flaco, es una situación difícil para él”, afirmó.

También expresó su satisfacción por haber recibido el llamado para integrar la selección. “Yo estoy muy contento de esta oportunidad y quiero tratar de disfrutarlo al máximo”.