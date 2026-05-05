La selección de atletismo del colegio Turicará regresó a Piura cargado de medallas, luego de su participación con éxito en el Campeonato Nacional Infantil Atlético, organizado por la Federación Peruana de Atletismo.

Gracias a ese ímpetu y disciplina, el elenco piurano tuvo una brillante actuación cosechando un total de 18 medallas, cinco de oro, siete de plata y seis de bronce.

Este certamen reunió a más de 2,600 atletas de todo el país en la ciudad de Chimbote, convirtiéndose en una verdadera fiesta del deporte base.

La delegación piurana tuvo como entrenador al profesor Robert Zapata, quien gracias a su esfuerzo y al talento de sus deportistas, la institución volvió a subir al podio nacional, reafirmando su crecimiento y protagonismo en el atletismo escolar.

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LOS GANADORES

En la categoría U-8, ganaron medalla de plata Benjamín Anastasio y presea de bronce Danton Burga (ambos en pruebas combinadas).

En la categoría U-10, el atleta Camilo Buller fue una de las mejores figuras al lograr medalla de oro en postas 5x80 metros y medalla de plata en los 60 metros planos.

Mientras el equipo de postas 5x80 metros obtuvo la medalla de plata, estando integrada por Arturo Viera, Juan Carbajal, Leonardo Arce, Octavio Tinoco y Salvador Norabuena.

En la categoría U-12 en la prueba de postas 5x80 metros, el colegio Turicará alcanzó la medalla de oro, con Cam Celi, Luis Arica, Omar Calle y Gustavo Santa Cruz.

Igualmente lograron medalla de bronce en postas 5x80 metros los alumnos Fabricio Albán, Matías Chunga, Leonidas Santur y Salvador Ipanaqué.