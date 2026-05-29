Un accidente de tránsito se produjo esta mañana en el kilómetro 1,154 de la carretera Panamericana Sur, en la jurisdicción de Moquegua, cuando una camioneta chocó por alcance a un camión para el transporte de ganado y luego cayó por una pendiente, quedando con las llantas hacia arriba. El hecho ocurrió minutos antes de las 8 horas en el valle de Moquegua, en las inmediaciones del sector conocido como Bodeguilla, protagonizado por dos vehículos que se dirigían de Moquegua a Tacna con saldo de una persona fallecida y varios heridos que fueron evacuados a centros asistenciales de Moquegua, según informaron agentes de la Policía de Carreteras (Polcar).

Choque por alcance

El camión marca Volvo de placa ADV-948 se desplazaba por esa carretera en sentido de norte a sur y fue impactado en la parte posterior por la camioneta Toyota Hilux color plata de matrícula Z7E-939 que circulaba en el mismo sentido del primero; después esa camioneta despistó hacia su lado derecho y cayó por una pendiente, quedando sobre una acequia con las llantas hacia arriba.

Piden ayuda

Algunos ocupantes de la camioneta lograron salir hasta la carretera pese a estar lesionados y fueron socorridos por otros usuarios de la vía. Los accidentados, entre cinco o seis personas, fueron evacuados en ambulancias de los bomberos y del Samu al hospital regional de Moquegua, pero en el lugar quedó una persona sin signos vitales y ese deceso fue constatado luego por efectivos de la PNP.

Vehículo pesado utilizado para el transporte de ganado fue chocado en la Panamericana Sur

Realizan diligencia

Con el paso de los minutos, los agentes de Polcar dieron aviso a sus pares de la comisaría San Antonio, para que se hagan presente en el lugar del accidente de tránsito con persona de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (Siat). Se convocó al representante del Ministerio Público para las diligencias; también se movilizó hasta la zona un camión grúa para mover la camioneta siniestrada, tarea que se realiza hasta el momento.