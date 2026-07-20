La Federación Peruana de Fútbol (FPF) confirmó que la selección peruana disputará sus partidos de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2030 en Lima, Cusco y Puno, como parte de una estrategia diseñada para afrontar el proceso clasificatorio.

El anuncio fue realizado por el presidente de la FPF, Agustín Lozano, a través de un video difundido en Bicolor+, el canal oficial de la federación.

Tres sedes para las próximas clasificatorias

Lozano explicó que la decisión fue tomada de manera conjunta entre la dirigencia de la FPF y el comando técnico encabezado por el entrenador brasileño Mano Menezes.

“Nuestras próximas clasificatorias al Mundial 2030 tendrán tres sedes”, afirmó el titular de la federación.

Según detalló, la selección utilizará los estadios Nacional y Monumental en Lima, el Inca Garcilaso de la Vega en Cusco y los escenarios de la Universidad Nacional del Altiplano y de Juliaca, en la región de Puno.

Apuesta por la altura

Las ciudades de Cusco y Puno, ubicadas a más de 3.300 y 3.800 metros sobre el nivel del mar, respectivamente, volverán a formar parte de la planificación deportiva de la selección peruana.

Lozano sostuvo que estas sedes permitirán fortalecer la candidatura deportiva del equipo nacional durante las próximas clasificatorias.

“Son nuestras regiones, nuestras sedes, con las que podremos ponernos a disposición de la Conmebol y de la FIFA, y poder luchar para estar en el próximo Mundial 2030”, señaló.

Plan rumbo al Mundial 2030

La decisión confirma lo adelantado por Mano Menezes en abril, cuando informó que el comando técnico evaluaba disputar algunos encuentros fuera de Lima para aprovechar las condiciones geográficas de la altura.

Como parte de ese proceso, el entrenador visitó previamente el estadio de la Universidad Nacional del Altiplano, en Puno, acompañado por el gerente general de la FPF, Jean Ferrari, para inspeccionar las instalaciones.

Perú afrontará las próximas Eliminatorias con un proceso de renovación del plantel y el objetivo de regresar a una Copa del Mundo, luego de su última participación en Rusia 2018.