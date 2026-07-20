La consagración de España en el Mundial 2026 no solo significó la segunda estrella para el combinado de “La Roja”, sino que también marcó un nuevo capítulo en la meteórica carrera de Lamine Yamal.

A sus 19 años, el extremo del Barcelona sumó el título más importante del fútbol de selecciones a un palmarés que crece a un ritmo inusual para un futbolista de su edad. Esto tras la victoria de España 1-0 Argentina, en el MetLife Stadium, en Nueva Jersey.

CAMINO HASTA EL MUNDIAL

Yamal debutó como profesional siendo apenas un adolescente y desde entonces no dejó de acumular logros. El joven pudo alcanzar dos trofeos con la Selección Absoluta europea, uno de los cuales en la Eurocopa de la UEFA 2024 (en Alemania).

En esta edición del Mundial, Yamal se transformó en el octavo goleador más joven en la historia de los Mundiales. Sucede que con 18 años y 343 días, Yamal marcó la goleada ante Arabia Saudita, superando en precocidad el primer gol mundialista del argentino Lionel Messi.

Respecto a su carrera de clubes, Yamal registra 151 juegos, 49 goles y 45 asistencias con la camiseta “blaugrana”. Desde este punto, Lamine consiguió seis títulos: LaLiga 2023, 2025 y 2026; la Supercopa Española 2025 y 2026; y la Copa del Rey 2025.

El salto a la escena internacional llegó poco después, cuando Luis de la Fuente sorprendió al convocarlo para la Eurocopa 2024 con apenas 16 años. Lejos de sentirse superado por el momento, el juvenil respondió con un nivel altísimo y terminó levantando el trofeo continental.

Con este antecedente, Yamal llegó al Mundial 2026 como una de las figuras centrales del proyecto de De la Fuente. Su aporte fue determinante a lo largo de todo el certamen, y la conquista del título mundialista lo coloca en un lugar todavía más privilegiado dentro de la historia reciente del fútbol español.

Asimismo, Yamal es el jugador más joven en ser Campeón del Mundo, pues en la historia global solo quedaría por detrás de Pelé. Así también, fue considerado como el futbolista más joven de la historia en tener el “Doblete de Oro” de selecciones.