Deportivo El Inca no tuvo problemas para imponerse por 2-0 ante F.C Defensor Macabí, en el Estadio Mar Verde del distrito de Chao, y continúa como puntero del Grupo C de la etapa departamental de la Copa Perú.

Una primera mitad muy luchada, donde Adrián Mujica y Jorge Esparza buscaron abrir el marcador para El Inca. El cuadro local dominó el balón y tuvo el control de las acciones, pero no pudo reflejar esto en el marcador.

La visita, con Ichiro Plasencia, buscó llevar peligro al pórtico de El Inca, defendido por el “Pato” Felipe López, quien lució seguro bajo los tres maderos.

SUPERIOR

Para la segunda mitad, el “Nabo” Luis Bardales, DT de El Inca, movió sus piezas y envió al terreno de juego a Cristian Ipushima, quien le dio mayor movilidad a la mitad de la cancha.

Sobre los 46’, el volante Erick Torres ejecutó un tiro de esquina. La defensa de Macabí despejó el balón y el rebote lo tomó Mujica, quien le pegó un zapatazo desde fuera del área para anotar el primer tanto.

Cuando se jugaban los 70’, Torres se encargó de marcar el segundo tanto para el cuadro que representa a la provincia de Virú.

“Siempre es bueno ganar de local y nos regalaron este triunfo. Ahora, tenemos un partido importante este fin de semana en Llacuabamba. Esperamos el apoyo de la hinchada porque nos jugamos la clasificación”, indicó Javier Mendoza, directivo de El Inca.

ASÍ MARCHAN

El Inca es líder con 10 puntos. Luego, le sigue Unión Juventud Llacuabamba (8), Defensor Macabí (4) y Defensor El Óvalo (0).

En la penúltima fecha de esta serie, en el Estadio Comunal de Llacuabamba (Pataz), el Unión Juventud Llacuabamba recibirá a El Inca.