La consagración de España como bicampeona del mundo no fue la única alegría para el fútbol español en esta Copa del Mundo. La Roja también se quedó con los tres premios individuales más importantes del torneo, en una jornada de festejo total para la delegación española.

GUANTE DE ORO

El arquero Unai Simón se llevó el Guante de Oro al mejor portero del certamen, tras una actuación sólida que fue clave en los momentos más exigentes del camino hacia el título, incluida la definición ante Argentina tanto en los primeros 90 minutos como en el tiempo suplementario de 30.

Debido a su actuación en este Mundial 2026, España fue considerada como una de las selecciones más sólidas del torneo, ya que la Roja solo tuvo un gol en contra.

RODRI, EL MEJOR JUGADOR DEL MUNDIAL

Rodrigo Hernández Cascante, más conocido como Rodri, fue elegido como el mejor jugador de la Copa del Mundo 2026, un reconocimiento que corona su nivel constante a lo largo de todo el torneo y confirma su lugar como una de las piezas fundamentales del andamiaje español, tanto en la faceta defensiva como en la construcción del juego.

PAU CUBARSÍ, LA JOYA DEL FUTURO

El premio al mejor jugador joven quedó en manos de Pau Cubarsí, quien confirmó en la cita mundialista el enorme potencial que viene mostrando en el máximo nivel y se perfila como una de las bases de la próxima generación de La Roja.

Con solo 19 años, Cubarsí se perfila como uno de los jóvenes talentos y con un futuro clave por delante.

Con el título, la segunda estrella y ahora el barrido de los premios individuales, España cierra el Mundial 2026 como la gran protagonista del torneo, tanto en lo colectivo como en lo individual.