Lionel Messi protagonizó uno de los momentos más emotivos tras la derrota de Argentina frente a España en la final del Mundial 2026. El capitán de la ‘Albiceleste’ contuvo la emoción durante la ceremonia de premiación, pero terminó quebrándose al alejarse del podio.

Durante la ceremonia, el delantero argentino fue el primero de su selección en subir al escenario para recibir la presea de subcampeón. La medalla fue entregada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en medio de los cánticos de apoyo de los hinchas argentinos.

Luego de bajar del podio, Messi caminó con la mirada fija mientras escuchaba a la afición que coreaba su nombre desde las tribunas. Fue en ese momento cuando el capitán dejó salir las lágrimas y mostró su emoción frente al público.

El jugador argentino se acercó hacia la zona donde estaban los hinchas de la ‘Albiceleste’, quienes continuaron alentándolo pese a la derrota. A su lado también se encontraba Rodrigo De Paul, quien compartió el momento de tristeza tras el cierre del partido.

Antes de la premiación, Messi había vivido el desenlace de la final apartado de sus compañeros. El capitán permaneció sentado sobre el césped durante varios minutos, se quitó los botines y las medias, y procesó la derrota en silencio.

Durante el encuentro, el delantero fue una de las principales referencias ofensivas de Argentina, aunque el equipo tuvo dificultades para generar ocasiones claras frente al arco español. La selección sudamericana no logró encontrar el empate y terminó como subcampeona del torneo.

LAS LÁGRIMAS DE LA LEYENDA ABSOLUTA



Lionel Messi rompió en llanto al recibir la medalla de subcampeón. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/ddt5HlEHme — DSPORTS (@DSports) July 19, 2026





Hinchas agradecen al capitán argentino

La afición argentina continuó mostrando su respaldo al futbolista durante la ceremonia de premiación. Mientras España celebraba el campeonato, las tribunas dedicaron cánticos al jugador que lideró a la selección durante los últimos años.

Messi cerró su participación en el Mundial 2026 con seis ediciones disputadas, además de registros históricos con Argentina. El torneo terminó con España como campeona y con el capitán argentino recibiendo nuevamente el reconocimiento de sus seguidores.