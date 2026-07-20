El rey Felipe VI recibió este lunes a la selección española en el Palacio de la Zarzuela tras la conquista del Mundial 2026. La delegación llegó con la Copa del Mundo para compartir la celebración junto a la Familia Real, que destacó el logro conseguido por el equipo.

Los jugadores y el cuerpo técnico fueron recibidos por Felipe VI, la reina Letizia y las infantas Leonor y Sofía en un acto que formó parte de la agenda de reconocimiento a los nuevos campeones mundiales.

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El rey de España recibe a la selección de su país tras ganar el mundial



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¿Qué mensaje dedicó el rey a la selección?

Durante su intervención, el monarca felicitó a la selección por el campeonato obtenido y resaltó el esfuerzo mostrado durante el torneo. Felipe VI señaló que el equipo quedará marcado en la historia del fútbol español por conquistar nuevamente la Copa del Mundo.

“Ha sido una odisea, el camino ha sido largo. Ha sido un triunfo épico. Sois un conjunto estelar y legendario para la historia de nuestro fútbol y del deporte español”, expresó el rey.

Felipe VI también destacó la identidad del equipo y la forma en la que afrontó la competición, resaltando la combinación entre técnica, esfuerzo y capacidad de mantener su estilo de juego.

“Habéis sabido meter vuestra garra, aguante y audacia, siempre con el aval de vuestra técnica, combinando cabeza y corazón”, añadió.

El rey Felipe VI se refiere a la @SEFutbol como un “conjunto estelar”:



“Cuando juega nuestra selección jugamos todos. Ahora al ganar lo habéis hecho para toda España”.#MundialRTVE #EspañaSuperestrella #LaSegundaEsNuestra



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España vuelve a ser campeona mundial

El rey recordó que España volvió a levantar el trofeo mundial 16 años después del primer título conseguido en 2010. Además, destacó que esta generación de futbolistas forma parte de una etapa histórica para el deporte del país.

“España vuelve a ser gracias a vosotros campeona del mundo de fútbol, y hoy somos los vigentes campeones y campeonas del mundo”, afirmó Felipe VI.

Tras el encuentro, los integrantes de la selección posaron junto a la Copa del Mundo y celebraron el título con cánticos junto a la Familia Real. La jornada continuó con los actos de reconocimiento preparados para los campeones en Madrid.