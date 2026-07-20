El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una nueva advertencia contra Irán luego de la muerte de tres militares estadounidenses en hechos ocurridos durante el fin de semana en Jordania e Irak. A través de su red social Truth Social, el mandatario afirmó que responderá con mayor contundencia si se registran nuevos ataques contra integrantes de las Fuerzas Armadas de su país.

En su publicación, Trump aseguró que ya trasladó esa instrucción a los principales responsables del aparato militar estadounidense. En ese contexto, escribió que “cada vez que Irán mate a un soldado estadounidense, pagará por ello muchas veces más”.





Orden a la cúpula militar

El mandatario precisó que la disposición fue comunicada al secretario de Defensa, Pete Hegseth, al jefe del Estado Mayor Conjunto, Daniel Caine, y al resto de la cúpula militar. La medida busca definir la respuesta de Estados Unidos frente a nuevos ataques atribuidos a Irán.

Las declaraciones se conocieron después de que dos soldados estadounidenses murieran durante un ataque contra una base militar en Jordania. A esa cifra se sumó el fallecimiento de otro efectivo en Irak mientras participaba en la detonación controlada de un explosivo de origen iraní

Estas son las primeras bajas registradas entre las fuerzas estadounidenses desde la ruptura del alto el fuego entre Washington y Teherán, ocurrida hace casi dos semanas. La situación ha incrementado la tensión entre ambos países en medio de un escenario de enfrentamientos continuos.

De acuerdo con el balance difundido, al menos 17 militares de Estados Unidos han perdido la vida desde el inicio de la ofensiva militar emprendida por Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero. Ese conflicto derivó en la guerra que actualmente enfrenta a ambas partes.

Durante el fin de semana, Estados Unidos e Irán mantuvieron nuevos ataques en distintos puntos de la región. La continuidad de las operaciones militares complica los intentos por reactivar un proceso de diálogo que permanece estancado debido a la escalada del conflicto.