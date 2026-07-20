Tres personas fallecieron este domingo en distintos incidentes ocurridos en Argentina durante las concentraciones y caravanas organizadas tras la final del Mundial 2026, en la que la selección argentina perdió 1-0 frente a España.

Miles de personas salieron a las calles de distintas ciudades para expresar su respaldo al equipo nacional luego del subcampeonato, aunque las celebraciones se vieron empañadas por accidentes, emergencias médicas y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.

Tres fallecidos en Rosario, Neuquén y Buenos Aires

En Rosario, provincia de Santa Fe, una mujer de 45 años, identificada como Érica Silvana M., murió tras caer de la parte posterior de una camioneta en movimiento mientras participaba en una caravana. Según los reportes, sufrió un fuerte traumatismo en la cabeza que le causó la muerte.

En Neuquén, un hombre falleció y otras tres personas resultaron gravemente heridas luego de la explosión de una bomba de estruendo cerca de un grupo de aficionados. La Policía inició una investigación para determinar las causas del incidente.

La tercera víctima mortal fue un hombre de 67 años que sufrió un paro cardiorrespiratorio mientras observaba por televisión la final entre Argentina y España en la ciudad de Buenos Aires.

Reportan heridos y emergencias médicas

Las autoridades informaron que cerca de 20 personas resultaron heridas durante las concentraciones organizadas tras el partido.

Entre los casos reportados figura un hombre de 47 años que cayó desde una altura aproximada de cuatro metros en las inmediaciones de la avenida 9 de Julio y sufrió una luxofractura en un pie.

El Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) también atendió a personas con lesiones leves ocasionadas por empujones y aglomeraciones en los sectores donde se instalaron pantallas gigantes para seguir la final, además de dos jóvenes con intoxicación alcohólica.

Asimismo, un hombre de 88 años fue reanimado tras sufrir un episodio cardiorrespiratorio en el barrio porteño de Caballito y otro, de 72 años, fue hospitalizado por dificultades respiratorias.

Incidentes en el Obelisco dejan detenidos

Las fuerzas de seguridad informaron la detención de al menos 12 personas durante los incidentes registrados en las inmediaciones del Obelisco de Buenos Aires, donde miles de aficionados se concentraron tras la derrota de la selección.

Según los reportes, el intento de la Policía de desalojar la zona derivó en enfrentamientos con algunos grupos de hinchas, quienes lanzaron botellas y otros objetos contra los agentes. En respuesta, los efectivos utilizaron balas de goma y gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes.

Las autoridades continúan recopilando información sobre los hechos ocurridos durante la jornada.