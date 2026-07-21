Alrededor de 645 millones de personas, equivalentes al 7,8 % de la población mundial, padecieron hambre en 2025, según el informe anual de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

La cifra representa una ligera mejora frente a los años posteriores a la pandemia de la COVID-19. Sin embargo, el organismo advirtió que los conflictos armados y el cambio climático podrían comprometer este avance durante 2026.

Tras la crisis económica derivada de la pandemia, el número de personas que sufrían hambre alcanzó los 688 millones en 2022. Pese a la reducción observada desde entonces, la FAO señala que el mundo aún no recupera los niveles registrados antes de la emergencia sanitaria.

África concentra la mayor crisis alimentaria

El informe identifica a África como la región más afectada, donde una de cada cinco personas (20 %) padece subalimentación crónica.

Además, la ONU estima que entre 510 y 520 millones de personas seguirán sufriendo desnutrición en 2030, y más de la mitad de ellas vivirán en el continente africano.

David Laborde, director de la División de Economía Agroalimentaria de la FAO, señaló que el “centro de gravedad del hambre se ha desplazado de Asia a África”, debido a la combinación de conflictos, crisis económicas y fenómenos climáticos extremos.

Entre los factores que agravan la situación figuran la guerra en Sudán, la inestabilidad en la región del Sahel y el conflicto en la República Democrática del Congo, que han impedido a millones de personas acceder a sus tierras o mantener sus medios de vida.

América Latina muestra avances en seguridad alimentaria

El informe destaca que América Latina y el Caribe, junto con Asia, han registrado mejoras sostenidas en los últimos años.

En 2025, el 22,9 % de la población latinoamericana sufrió inseguridad alimentaria moderada o grave, una proporción inferior al promedio mundial (25,8 %) y muy por debajo del registrado en África (56,6 %).

La inseguridad alimentaria implica que las personas pueden consumir suficientes calorías, pero enfrentan dificultades para acceder de manera regular a alimentos nutritivos y variados.

Conflictos y cambio climático amenazan los avances

La FAO advirtió que la guerra en Oriente Medio y el incremento de los fenómenos climáticos extremos podrían revertir la reducción del hambre registrada en los últimos años.

Según el informe, 2.690 millones de personas, casi una de cada tres en el mundo, no pueden costear una alimentación saludable debido al incremento de los precios de los alimentos, que han aumentado alrededor del 25 % en los últimos cinco años.

Asimismo, el organismo recordó que en junio la FAO y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) solicitaron apoyo internacional para proteger a cerca de nueve millones de personas vulnerables frente a los efectos del fenómeno El Niño.