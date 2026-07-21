El Ministerio del Poder Popular para la Salud de Venezuela confirmó la muerte de tres personas con diagnóstico positivo de hantavirus en el estado Anzoátegui. Además, informó que investiga el fallecimiento de dos médicos en Barinas, aunque precisó que ambos hechos no estarían relacionados.

Las autoridades indicaron que mantienen vigilancia epidemiológica en las zonas involucradas. Asimismo, señalaron que continúan las acciones de prevención y monitoreo para detectar nuevos casos.

COMUNICADO OFICIAL



El Ministerio del Poder Popular para la Salud informa a la ciudadanía sobre dos eventos ocurridos recientemente en los estados Anzoátegui y Barinas.



Informamos el lamentable fallecimiento de tres pacientes en Anzoátegui con diagnóstico confirmado de… pic.twitter.com/7miSPeKDwu — Miraflores Al Momento (@MirafloresAM) July 21, 2026





Casos confirmados

El organismo informó que las tres víctimas de Anzoátegui fueron diagnosticadas con hantavirus. Se trata de un virus poco frecuente que no cuenta con vacuna ni tratamiento específico y que se transmite por contacto con orina, saliva o excrementos de roedores infectados.

Respecto al riesgo de propagación, la cartera de Salud sostuvo que “No existe evidencia científica de transmisión de persona a persona en nuestro país”.

Muertes bajo investigación

En Barinas, dos profesionales de la salud fallecieron por causas que aún son investigadas. Ante ello, el Colegio de Médicos del estado solicitó una investigación epidemiológica exhaustiva y pidió “que se garantice el suministro y dotación constante de insumos de bioseguridad” en los establecimientos de salud.

El Ministerio de Salud descartó que exista relación entre ambos eventos. En ese sentido, indicó que “Queda descartada cualquier conexión entre las situaciones registradas”.

Los nuevos casos se conocen meses después del brote registrado en el crucero MV Hondius, que dejó 13 contagios y tres fallecidos. La Organización Mundial de la Salud dio por concluida esa emergencia en julio, luego de que no se detectaran nuevos casos tras finalizar el seguimiento de los contactos.